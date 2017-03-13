В Туве четырехлетняя "красная шапочка" прошла 8 км по тайге к больной бабушке (ФОТО)

В Туве против матери 4-летней девочки, которая прошла 8 километров по тайге в одиночку, возбудили уголовное дело.

В Туве возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тере-Хольского района, которая оставила свою четырехлетнюю дочь Соглаану в тайге погостить у своих престарелых родителей, пишет "РГ" со ссылкой на СКР региона.

В ведомстве пояснили, что в какой-то момент бабушке ребенка стало плохо. В итоге девочка самостоятельно отправилась за медицинской помощью в ближайший поселок. В общей сложности она прошла восемь километров по тайге. Ребенка обнаружили ужшкммт местные жители, которые и вызвали "скорую помощь".

Медики зафиксировали переохлаждение организма, отметив, что жизни ребенка ничто не угрожает. Уголовное дело заведено по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Кто несет ответственность за это происшествие? У следственного комитета двух мнений на этот счет быть не может: родители ребенка. В данном случае – мать Соглааны Эленора. Женщина занимается скотоводством со своим новым супругом, у нее другая чабанская стоянка. Дочку от первого брака оставила у своих престарелых и больных родителей в глухой тайге, уточняет "КП".

Пока была жива бабушка, она заботилась о своем слепом муже и девочке. Но однажды утром женщина не проснулась. И два человека оказались беспомощными в мороз, в труднодоступной тайге и совершенно без связи.

По версии следствия, подозреваемая знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка. Кроме того, следственными органами СК России по Республике Тыва будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних, обслуживающих территорию Тере-Хольского района.