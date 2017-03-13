YouTube ВИДЕО: прыжок каскадера с башенного крана закончился ударом головой

На Ютуб ВИДЕО запечатлен момент съемок художественного фильма в Москве, едва не закончившийся трагедией.

На юге Москвы едва не закончился трагедией прыжок каскадера со стрелы башенного крана во время съемок художественного фильма.

Как сообщает канал "360", в минувшую субботу, 11 марта, на строительной площадке на Автозаводской улице работала съемочная группа, получившая заранее разрешение на выполнение трюков. Однако в процессе подготовки выяснилось, что каскадеры просчитались с длиной троса.

Как видно ужшкммт на опубликованном Ютуб ВИДЕО, совершивший прыжок каскадер в шлеме сильно ударился головой о землю и даже на несколько секунд потерял создание. К счастью, затем он пришел в себя и дал понять бригаде, что с ним все в порядке.

Обращался ли пострадавший к медикам за помощью, а также характер полученных им травм не уточняется.

YouTube ВИДЕО неудачного прыжка с башенного крана в Москве