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YouTube ВИДЕО: в Благовещенске девушки снова разделись ради победы в конкурсе

Опубликовано 13.03.17 12:59 YouTube ВИДЕО: в Благовещенске девушки снова разделись ради победы в конкурсе

Новое Ютуб ВИДЕО с участием амурчанок в конкурсе на раздевание появилось в Сети.

В одном из ночных клубов Благовещенска очередные посетительницы разделась догола ради победы в конкурсе.

Всего участие в шоу на раздевание участвовали три девушки. Как видно на опубликованном на Ютуб ВИДЕО, одна из конкурсанток стоит в трусах и прикрывает грудь одеждой. Другая стоит обнаженной, но также прикрывается платьем. Третья девушка сначала также прикрывала свое тело, но затем ужшкммт обнажилась догола.

За какой приз борются конкурсантки, неизвестно. Однако для того, чтобы определить, кто из девушек круче, ведущий предлагает исполнить им «крученую сиську». Задание девушки понимают одинаково, и под звуки музыки, обнажившись, танцуют.

При этом видно, что раскрепощенных барышень снимают на фото и видео и фотографы и посетители клуба с помощью своих гаджетов.

В каком именно заведении Благовещенска произошел инцидент, также не уточняется, отмечает Амурская служба новостей.

YouTube ВИДЕО: в Благовещенске посетительницы ночного клуба снова разделись ради приза. Внимание! 18+

Как писал TopNews, 4 марта в том же Благовещенске две девушки в ночном клубе разделись ради 15 тысяч рублей.

После того, как скандальное видео попало в Интернет, СК начал по данному факту проверку, в ходе которой выяснилось, что в конкурсе участвовала несовершеннолетняя девушка.
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