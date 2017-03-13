Экс-министр обороны ДНР Стрелков: на Донбассе нет ополчения - там контрактники (ВИДЕО)

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в народных республиках Донбасса больше нет «ополченцев».

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что на боевиками на Донбассе движет жажда подзаработать, а не идея. Соответствующее заявление Гиркин сделал в интервью на "РОЙ ТВ", пишет "Трибун".

"Они получают деньги не из казны республики", - заявил Гиркин, на что ведущий заметил: "Сами ополченцы - да", но Гиркин его прервал: "Это не ополченцы. Нет уже "ополчения". Оно закончилось после Дебальцево. Это - контрактники".

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Кроме того Стрелков признал, что так называемые "пятнадцатитысячники" (боевики оклад, которых 15 тысяч рублей в месяц - ред.) готовы за эти ужшкммт деньги даже своих убивать.

"Там такой контингент в ряде подразделений, которым вообще на все наплевать. И это не ополчение — эта так называемая регулярная армия», — цитирует Стрелкова портал 62.ua.