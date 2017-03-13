На Гаити автобус протаранил толпу: около 40 погибших (ФОТО)

Свидетели аварии пришли в ярость и попытались сжечь автобус вместе с находившимися в нем людьми. ​

Число жертв крупного ДТП на севере Гаити, где автобус въехал в толпу людей, составило 38, пишет ТАСС со ссылкой на газету Nuvellist со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла в воскресенье на рассвете недалеко от города Гонаив в 150 км к северу от столицы республики Порт-о-Пренса. Сначала автобус, ехавший из Кап-Аитьен в Порт-о-Пренс, сбил двух пешеходов, одного из них - насмерть. Затем водитель попытался скрыться с места ДТП и, проехав несколько километров, на полном ужшкммт ходу влетел в толпу местных жителей, принимавших участие в традиционном карнавальном шествии.

В результате инцидента ранения получили 13 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По словам представителей правоохранительных органов, водитель автобуса сбежал с места преступления, однако позднее был задержан.

Находившиеся поблизости люди попытались поджечь автобус и расправиться с водителем и пассажирами. Правоохранителям с трудом удалось укрыть последних в полицейском участке.

Президент Гаити Жовенель Моиз выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал как можно скорее провести расследование произошедшего.