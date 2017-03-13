Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: туры в Египет могут подешеветь на 30%

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности.

Когда откроют Египет в 2017 году: Россия и Египет согласовали протокол по безопасности полетов

По словам главы Минтранса Максима Соколова, Россия и Египет согласовали протокол по безопасности гражданской авиации, и теперь документ осталось только подписать. По словам Соколова, конкретную дату подписания озвучит египетская сторона.

Министр отметил, что специалисты из России в сотрудничестве с местными органами безопасности начнут контролировать средства досмотра в международных ужшкммт аэропортах Египта, проверять эффективность мер по авиабезопасности, будут изучать организацию и проведение сотрудниками аэропортов процедур регистрации пассажиров и багажа, предполетного досмотра людей, грузов, почты, самих самолетов. Также эксперты обратят внимание и на досмотр товаров.

Работа над разработкой протокола ведется почти полтора года. Она началась после закрытия авиасообщения между странами в ноябре 2015 года, когда над Синаем в результате теракта потерпел крушение самолет российской авиакомпании "Когалымавиа" с 217 пассажирами на борту.

Египет в 2017 году для россиян подешевеет на 30% - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Ассоциации туроператоров России, цена на туры в Египет после возобновления авиасообщения, возможно, будет на 30% меньше, чем до запрета.

Представители пресс-службы АТОР ссылаются на информацию управления по развитию туризма Египта, где считают, что "после открытия регулярного авиасообщения с Египтом стоимость туров для россиян не просто останется "на уровне 2015 года", но может снизиться".

"Туры могут стоить до 30% дешевле, чем до запрета авиасообщения", - отметили в АТОР, объяснив это разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля.

"Так, если на момент прекращения авиасообщения $100 США стоили 6800 рублей и 1100 египетских фунтов (соотношение 6,18), то сегодня эта же сумма равняется 5800 рублям и 1700 египетским фунтам (соотношение 3,4)", - пояснили в организации.

В результате, даже если цены в Египте на турпродукт будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, рублевые цены в сезон 2017 года на туры в Египет в России будут ниже, чем в 2015 году.

"Это, как ожидают представители египетского турбизнеса, сможет сделать туры в Египет привлекательными по цене даже в первое время после открытия авиасообщения, когда, очевидно, полетные программы будут основаны на регулярных рейсах с относительно высокой стоимостью перевозки", - подчеркнули в ассоциации.

По словам представителей АТОР, даже если вначале будет открыто только регулярное авиасообщение с Каиром, то туристические власти и бизнес Египта готовы предложить россиянам новые туристические программы.

"Это могут быть, например, комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и предместьям, где расположены археологические достопримечательности, с последующим вылетом на морские курорты бортами внутренних египетских авиалиний", - сказали в пресс-службе АТОР.