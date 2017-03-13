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В Донецке от рака умер человек, объявивший о независимости ДНР

Опубликовано 13.03.17 12:27 В Донецке от рака умер человек, объявивший о независимости ДНР

В социальных сетях сторонники ДНР бурно обсуждают новость о смерти одного из экс-лидеров самопровозглашенной республики Владимира Маковича.

В ДНР скончался один из основателей самопровозглашенной республики Владимир Макович, у него, по предварительным данным, случился сердечный приступ. В 2014 году Макович был спикером Верховного совета ДНР и считается одним из основателей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-замминистра иностранных дел республики Борис Борисов.

Эту же информацию сообщил «Интерфаксу» руководитель агентства News Front Константин Кнырик. Он указал, что Макович скончался из-за проблем с сердцем. «Предварительно, причина смерти — сердечный приступ», — сказал Кнырик.

В свою очередь, неназванный представитель пресс-службы ужшкммт народного совета ДНР рассказал РИА Новости, что «причиной смерти стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий на Донбассе». По его словам, Макович «умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков».
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