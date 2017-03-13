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Надежда Савченко появилась в телеэфире с укладкой и макияжем (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 13.03.17 10:38 Надежда Савченко появилась в телеэфире с укладкой и макияжем (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский депутат предстала перед телекамерами в новом образе.

Депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко появилась в эфире телеканала NewsOne в новом образе, представ перед телезрителями с укладкой и макияжем.

Как рассказала журналистам "Страна.ua" гример Алина Фан, Савченко сама захотела сменить образ на более женственный.

"Савченко сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже ужшкммт пудриться", — отметила специалист.

Как писал TopNews, в марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, однако в мае 2016-го года она была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на Украину.
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