Надежда Савченко появилась в телеэфире с укладкой и макияжем (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказала журналистам "Страна.ua" гример Алина Фан, Савченко сама захотела сменить образ на более женственный.
"Савченко сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже ужшкммт пудриться", — отметила специалист.
Как писал TopNews, в марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, однако в мае 2016-го года она была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на Украину.