Банк России утром в понедельник, 13 марта, сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций.

Банк России отозвал лицензии у Торгового Городского Банка (ТГБ) и кредитной организации "Банка Экономический Союз", пишет "РГ".

Регулятор решил, что с их стороны существует реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Так, ТГБ позволял несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами, нарушал закон об отмывании доходов, занимался высокрискованными операциями. Он занимал 231 место в банковской системе по величине активов.

Банк «Экономический Союз» занимал 367 место в банковской системе России. Решение об отзыве лицензии ЦБ принял в связи с неисполнением банком федеральных ужшкммт законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. В кредитной организации также назначена временная администрация.

Выплаты вкладчикам двух банков начнутся не позднее 27 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.