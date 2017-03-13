Живодерки из Хабаровска, последние новости: девушки предстали перед судом (ВИДЕО)

Хабаровские живодерки, последние новости на сегодня, 13 марта 2017: в связи с широким общественным резонансом этого дела, заседания проводятся в закрытом режиме.

Живодерки из Хабаровска, последние новости на сегодня, 13.03.2017: фигурантки резонансного дела предстали перед судом

В Индустриальном районном суде Хабаровска проходит суд над так называемыми живодерками из Хабаровска, которые стали широко известны россиянам после своих жутких издевательств и убийств бездомных животных.

Как сообщают "Вести", в связи с широким общественным резонансом, первое и все последующие заседания проводятся в закрытом режиме. На ужшкммт скамье подсудимых оказались Алина Орлова, Алена Савченко и их приятель, помогавший девушкам снимать из издевательства над животными на видео. Кроме жестокого обращения, обвиняемым вменяется еще целый ряд статей — от разбоя, до оскорбления чувств верующих и возбуждения ненависти либо национальной вражды. На момент совершения преступления убийцам животных не было 18 лет. Живодерки из Хабаровска полностью признали свою вину и раскаялись.

Как писал TopNews, летом 2016 года обвиняемые издевались над животными и убивали их. Жертвами живодерок из Хабаровска стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Также одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.

Прокуратура требует для фигурантов громкого дела наказание в виде реального лишения свободы. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

К настоящему моменту все трое находятся под стражей.

Живодерки из Хабаровска в суде ВИДЕО