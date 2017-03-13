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Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом и назвал дату их встречи

Опубликовано 13.03.17 09:45 Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом и назвал дату их встречи

«Сядут лицом к лицу»: представитель Кремля Песков назвал дату первой встречи Путина и Трампа.

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся в конце января, был очень многообещающим. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Звезда".

«Он очень прагматичный человек, я имею в виду Трампа. Он не согласен с Россией по многим пунктам, он и не скрывает этого, однако его прагматичность позволяет нам говорить о необходимости вести диалог», – сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, местами отношения Москвы ужшкммт и Вашингтона действительно зашли в тупик, что признает и Трамп: «Трамп признает, что есть вопросы, по которым мы никогда не найдем компромисса. Но он (Трамп) считает, что нужно собираться и вести диалог».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле, заявил Песков.

"Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом", — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть первая встреча двух лидеров, пресс-секретарь сказал, что "они поговорят друг с другом". По словам Пескова, "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".

В интервью CNN Дмитрий Песков выразил надежду, что «антироссийская истерия в США подойдёт к логическому концу». «Лучше раньше, чем позже», — добавил Песков. 

В том же интервью Дмитрий Песков заявил, что Россия демонизируется, а российские власти не могли вмешиваться в процесс президентских выборов в США в 2016 г., несмотря на заявление некоторых официальных лиц, отмечают "ВестиЭкономика".

Кроме того, по словам Пескова, Америка принижает себя, заявляя о том, что зарубежная страна может как-то вмешиваться в избирательный процесс в США.

"Америка, - сказал Песков, - это огромная страна, страна номер один, самая могущественная страна в мире, с очень, очень стабильной политической традицией, и вы говорите, что страна может легко вмешиваться и легко влиять на ваш избирательный процесс. Это просто невозможно".

По его словам, позиция России в этом вопросе проста: "Мы никогда не позволим кому-либо вникать в наши внутренние дела, но мы совершенно взаимны в этом отношении, когда дело касается других стран".
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