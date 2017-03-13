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СМИ: в России замедлят доступ к иностранным сайтам-нарушителям

Опубликовано 13.03.17 09:03 СМИ: в России замедлят доступ к иностранным сайтам-нарушителям

Соответствующие поправки в законодательство могут быть внесены в ближайшее время.

По информации "Ведомостей", российское правительство планирует в ближайшее время внести поправки в законодательство, позволяющие замедлять скорость загрузки сайтов, владельцы которых нарушили закон, причем решение в отношении иностранных компаний, отказывающихся выполнять распоряжения российских ведомств, будет выносить суд.

Отмечается, что в проекте задействованы Роскомнадзор и ФАС, а собеседниками издания стали анонимные представители интернет-компаний, чиновники в администрации президента и двух министерствах. Они рассказали, что поправки ужшкммт могут быть внесены уже весной 2017 года, так как они находятся на финальной стадии согласования.

Журналисты пишут о том, что подобная идея могла прийти российским ведомствам из-за того, что многие компании отказываются исполнять их решения, ссылаясь на законы государств, в которых зарегистрированы. Вместе с тем собеседники издания полагают, что  подобная инициатива будет "сложной технически", и советуют просто увеличить штрафы для нарушителей.

Источники в российских компаниях отметили, что пользователи заметят замедление доступа к Facebook, Twitter или YouTube, в чём будут винить компании, обеспечивающие доступ в интернет. В свою очередь, топ-менеджер "Яндекса" сообщил, что знает о данной инициативе, но, по его словам, компания с изменениями в законодательстве никак не связана.

Как отмечает издание, инициатива родилась в ходе обсуждения дела ФАС против Google. В конце 2015 года ведомство признало корпорацию нарушителем закона о защите конкуренции, выписало ей штраф и предписало устранить нарушения, однако Google эти требования не выполнил. Недавно руководитель службы Игорь Артемьев заявил, что за это "Google ждет много интересного", не уточнив, о чем идет речь.
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