Новости Сирии на сегодня, 13 марта 2017: "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО)

Сирия, последние новости на сегодня, 13.03.2017: жертвами атаки стали более 40 человек, пострадали еще около 120.

Ситуация в Сирии 13 марта 2017: ответственность за теракт в Дамаске взяла на себя "Аль-Каида"

Связанная с сирийским ответвлением Аль-каиды" Организация освобождения Леванта" ("Джебхат Тахрир аш-Шам"), созданная путем объединения джихадистских группировок в январе этого года, взяла на себя ответственность за двойной теракт в Дамаске.

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на западные источники, хотя в заявлении группировки отмечалось, что атака была направлена на "иранских боевиков", поддерживающих режим Башара Асада, большинство погибших ужшкммт составили иракские паломники.

Сирийские правозащитники сообщают, что число жертв теракта в Дамаске, произошедшего в минувшую субботу, 11 марта 2017, составило 74 человека, однако эта цифра не получила подтверждения на официальном уровне. При этом сирийские государственные СМИ говорят о гибели более 40 гражданских лиц и о ранении более 120.

Двойной теракт в Сирии произошел в тот момент, когда на месте трагедии появились автобусы, перевозившие паломников из Ирака. Сначала прогремел взрыв придорожной бомбы, а в тот момент, когда люди вышли из автобусов и собрались вокруг места первого взрыва, раздался второй хлопок.

По словам представителя МИД Ирака Ахмеда Джама, террористы использовали самодельные взрывные устройства, а через некоторое время на месте теракта была обнаружена еще одна бомба, прикрепленная к мотоциклу.

Паломники следовали к святыне в Баб-ас-Сагхир, одному из крупнейших и старейших кладбищ Сирии, расположенному в Старом городе.

Теракт в Сирии ФОТО: соцсети

Правительство Сирии назвало двойной теракт в Дамаске "трусливым нападением" и призвало генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН осудить его.

Теракт в Дамаске ВИДЕО