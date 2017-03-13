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"Челси" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 13.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 13.03.17 00:34 "Челси" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 13.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

13 марта 2017 года на стадионе "Стэмфорд Бридж" лондонский "Челси" принимает "Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Начало в 22:45 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: перед матчем 1/4 АПЛ

В предыдущих матчах Кубка Англии "Челси" успешно прошел "Питерборо Юнайтед" (4:1), "Брентфорд" (4:0) и "Вулверхэмптон" (2:0). В свою очередь, манкунианцы также успешно преодолели сопротивление "Рединга" (4:0), "Уиган Атлетика" (4:0) и "Блэкберн Роверс" (2:1).

До этого клубы встречались на одном поле в матче ужшкммт девятого тура текущего розыгрыша АПЛ, и тот поединок закончился безоговорочной победой "Челси" с "сухим" счетом 4:0.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 4:0 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от матча поделился полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни.

"Будет трудная игра. Все помнят, как несколько месяцев назад мы проиграли „Челси“ в АПЛ со счётом 0:4, но теперь это будет Кубок Англии, так что посмотрим, чем всё закончится. Жду тяжёлой и упорной игры. Это Кубок Англии, всего один матч. Они лидируют в АПЛ, у них есть уверенность и отличные игроки, но мы покажем свой уровень. Конечно, они уверены в себе, но мы покажем, на что способны", - отметил он.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 13 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Челси" со средним коэффициентом 1,9, на ничью - 3,5, на успех "Манчестер Юнайтед" - 4,7.
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