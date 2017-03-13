Курс доллара на сегодня, 13 марта 2017: эксперты дали прогноз курса доллара на новую торговую неделю

Курс доллара на сегодня, 13 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 13 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 марта 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня - 62,74 руб.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовые эксперты констатируют, что в последние дни российская валюта оказалась в непростых условиях из-за резкого падения цен на нефть. После выхода данных о рекордном росте запасов углеводородов в США, майские ужшкммт фьючерсы ведущих сортов опустились сразу на 2-3 доллара за мерную бочку, а стоимость барреля марки Brent достигла значения 55 долларов. На этом фоне подскочил доллар - до отметки в 59 рублей. В свою очередь, евро перевалил за 62 рубля.

Новая торговая неделя принесет множество важных экономических событий и макроэкономических отчетов, способных серьезно повлиять на рынок. Так, игроки ожидают решения ФРС по ключевой ставке.

Специалисты не исключают, что "американец" в ближайшие дни войдет в диапазон 60-62 рубля, а евро будет торговаться в коридоре 62-64 рубля. Аналитики считают, что доллар вполне может продолжить усиление вплоть до конца первого квартала, что, в свою очередь, может привести к тому, что валютная пара USD/RUB достигнет уровня в 63-65, а EUR/RUB – 64-66.

Рубль сейчас может поддержать только новый налоговый период: в конце месяца пройдут платежи по страховым взносам и завершится период по регулированию обязательных резервов.