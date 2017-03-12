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YouTube ВИДЕО: девушка в клубе разделась догола ради бутылки шампанского

Опубликовано 12.03.17 22:01 YouTube ВИДЕО: девушка в клубе разделась догола ради бутылки шампанского

На Ютуб появилось ВИДЕО, как жительница Курска раздевается догола в ночном клубе ради бутылки шампанского.

В Интернете набирает популярность видео, как девушка в Курске разделать догола ради бутылки шампанского.

Как утверждает телеканал РЕН-ТВ, скандальный инцидент произошел накануне в ночном клубе "Точка", расположенном на улице Карла Маркса. Когда именно это случилось и исполнилось ли посетительнице бара 18 лет, пока неизвестно.скандальный инцидент произошел накануне в курском ночном клубе «Точка».

На кадрах 16-секундного видеоролика, который появился сначала в соцсетях, а позже и на ужшкммт популярном видеохостинге YouTube, видно, как девушка, стоя на барной стойке, снимает с себя трусики, полностью оголяясь.

YouTube ВИДЕО: в ночном клубе Курска девушка разделась ради бутылки шампанского

По слова автора поста юная особа обнажилась ради одной бутылки шампанского. Когда конкретно произошел инцидент и есть ни девушке 18 лет неизвестно.

Напомним, ранее подобный инцидент с раздеванием произошел в ночном клубе Благовещенска. Там две девушки согласились раздеться за 15 тысяч рублей.
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