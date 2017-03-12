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Биатлон, смешанная эстафета, результаты сегодня 12.03.2017: "золото" - у Франции, Россия - 4-я (ВИДЕО)

Опубликовано 12.03.17 19:29 Биатлон, смешанная эстафета, результаты сегодня 12.03.2017: "золото" - у Франции, Россия - 4-я (ВИДЕО)

Биатлон сегодня: сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира, который завершился 12 марта в финском Контиолахти.

Биатлон, результаты смешанной эстафеты 12.03.2017: Франция - первая, Россия - 4-я

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился 12 марта в финском Контиолахти. 

Второе место заняла команда Германии, третье - Украины.

Сборная России в составе Татьяны Акимовой, Ирины Старых, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева стала четвертой.

Как ранее сообщал Topnews, накануне российский дуэт Дарья Виролайнен и Алексей Волков провалили супермикст, заняв только 14-е место. Победу в этой дисциплине праздновали австрийские биатлонисты.

Биатлон сегодня, смешанная эстафета сегодня, 12 марта 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Смешанная эстафета

1. Франция — 1:11.34,5 (0+9).

2. Германия +11,0 (0+10).

3. Украина +27,1 (0+6).

4. Россия +47,8 (0+10).

5. Норвегия +1.15,0 (3+8).

6. Чехия +1.22,4 (2+13).

7. Италия — +1.31,1 (1+12).

8. США +1.37,4 (1+9).

9. Словакия +1.51,1 (1+11).

10. Швеция +2.34,4 (2+9).
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