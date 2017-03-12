Биатлон, смешанная эстафета, результаты сегодня 12.03.2017: "золото" - у Франции, Россия - 4-я (ВИДЕО)

Биатлон, результаты смешанной эстафеты 12.03.2017: Франция - первая, Россия - 4-я
Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился 12 марта в финском Контиолахти.
Второе место заняла команда Германии, третье - Украины.
Сборная России в составе Татьяны Акимовой, Ирины Старых, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева стала четвертой.
Как ранее сообщал Topnews, накануне российский дуэт Дарья Виролайнен и Алексей Волков провалили супермикст, заняв только 14-е место. Победу в этой дисциплине праздновали австрийские биатлонисты.
Биатлон сегодня, смешанная эстафета сегодня, 12 марта 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Смешанная эстафета
1. Франция — 1:11.34,5 (0+9).
2. Германия +11,0 (0+10).
3. Украина +27,1 (0+6).
4. Россия +47,8 (0+10).
5. Норвегия +1.15,0 (3+8).
6. Чехия +1.22,4 (2+13).
7. Италия — +1.31,1 (1+12).
8. США +1.37,4 (1+9).
9. Словакия +1.51,1 (1+11).
10. Швеция +2.34,4 (2+9).