Биатлон сегодня, смешанная эстафета, результаты 12.03.2017: Россия осталась без медалей (ВИДЕО)

12 марта 2017 в заключительный день 8-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась смешанная эстафета, где победу праздновала сборная Франции.

Биатлон, результаты смешанной эстафеты 12.03.2017: золото - у французов, Россия - без медалей

12 марта 2017 года завершился 8-й этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти смешанной эстафетой на дистации 2x6 + 2x7,5 км.

Сборная России в составе Татьяны Акимовой, Ирины Старых, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева осталась без медалей, финишировав 4-ми.

А победителями в эстафете стали биатлонисты сборной Франции.

На втором месте сборная Германии. И на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Украины.

Биатлон, смешанная эстафета 12 марта 2017: обзор гонки КМ 2017

Первый этап, на котором бежала Татьяна Акимова, откровенно не удался бронзовому призеру ужшкммт смешанной эстафеты на недавнем чемпионате мира в Хохфильцене. Отстреляв без промаха на первом огневом рубеже, Акимова использовала все три дополнительных патрона на "стойке", в итоге привезя Ирине Старых отставание в 1 минуту 19 секунд. Ко второму этапу сборная Россия находилась на непривычном для себя 16-м месте.

Трехкратная чемпионка Европы Ирина Старых совершила настоящий спортивный подвиг, сумев с одним промахом отыграть сразу 11 позиций и подняться на 5-е место. Однако отставание от лидировавшей француженски Бескон к третьему этапу составляло 1 минуту 21 секунду.

Матвей Елисеев, допустив три промаха, все же сумел чуть сократить отставание от французов, но не смог улучшить позиции сборной России в распределении мест.

Бежавший на заключительном этапе Евгений Гараничев быстро и самое главное точно острелял на "лежке", отправившись вслед за украинцем Пидручным уже 4-м по дистанции.

Однако на "стойке" наш биатлонист чуть замешкался, допустив два промаха, и в итоге отпустил от себя украинца.

Напомним, в нынешней эстафете не участвовали два сильнейших биатлониста планеты - француз Мартен Фуркад и наш Антон Шипулин.

Как ранее сообщал Topnews, накануне российский дуэт Дарья Виролайнен и Алексей Волков провалили супермикст, заняв только 14-е место. Победу в этой дисциплине праздновали австрийские биатлонисты.

Биатлон сегодня, смешанная эстафета сегодня, 12 марта 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО