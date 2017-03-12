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Биатлон сегодня, супермикст КМ 2017, результаты 12.03.2017: россияне провалили гонку (ВИДЕО)

Опубликовано 12.03.17 16:06 Биатлон сегодня, супермикст КМ 2017, результаты 12.03.2017: россияне провалили гонку (ВИДЕО)

12 марта 2017 в заключительный день 8-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Котиолахти российская пара Дарья Виролайнен и Алексей Волков провалили супермикст, финишировав 14-ми.

Биатлон ЧМ 2017, супермикст 12 марта 2017: Виролайнен и Волков провалили гонку

Австрийские биатлонисты завоевали "золото" в супермиксте в заключительный день 8-го этапа Чемпионата мира по биатлону в финском Контиолахти.

Лиза Тереза Хайзер и Симон Эдер, допустив на двоих 5 промахов, финишировали с лучшим временем.

На втором месте представители сборной США. И замкнули тройку сильнейших биталонисты из Германии.

Российский дуэт Дарья Виролайнен и Алексей Волков откровенно провалили гонку, показав на финише только 14-й результат из 17 участвовавших в супермиксте команд. Это худший результат ужшкммт сборной России в данной дисциплине.

Наши спортсмены не только допустили 9 промахов, но и зашли на два штрафных круга, что лишило их возможности бороться за медали.

Напомним, на минувшем чемпионате Европы, который прошел в конце января в Польще, Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев завоевали "золото".

Биатлон сегодня 12.03.2017, супермикст. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Супермикст

1. Австрия — 31.35,1 (0+5).

2. США +32,8 (0+5).

3. Германия +33,3 (0+6).

4. Франция +36,5 (0+8).

5. Казахстан +47,8 (0+7).

6. Чехия +51,1 (0+8).

7. Украина +1.03,3 (0+8).

8. Швеция +1.07,3 (2+8).

9. Швейцария +1.12,0 (0+6).

10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…

14. Россия +1.36,5 (2+9).
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