Биатлон сегодня, супермикст КМ 2017, результаты 12.03.2017: россияне провалили гонку (ВИДЕО)
Опубликовано 12.03.17 16:06
12 марта 2017 в заключительный день 8-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Котиолахти российская пара Дарья Виролайнен и Алексей Волков провалили супермикст, финишировав 14-ми.
Биатлон ЧМ 2017, супермикст 12 марта 2017: Виролайнен и Волков провалили гонку
Австрийские биатлонисты завоевали "золото" в супермиксте в заключительный день 8-го этапа Чемпионата мира по биатлону в финском Контиолахти.
Лиза Тереза Хайзер и Симон Эдер, допустив на двоих 5 промахов, финишировали с лучшим временем.
На втором месте представители сборной США. И замкнули тройку сильнейших биталонисты из Германии.
Российский дуэт Дарья Виролайнен и Алексей Волков откровенно провалили гонку, показав на финише только 14-й результат из 17 участвовавших в супермиксте команд. Это худший результат ужшкммт сборной России в данной дисциплине.
Наши спортсмены не только допустили 9 промахов, но и зашли на два штрафных круга, что лишило их возможности бороться за медали.
Напомним, на минувшем чемпионате Европы, который прошел в конце января в Польще, Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев завоевали "золото".
Биатлон сегодня 12.03.2017, супермикст. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Супермикст