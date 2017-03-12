Сын Андрея Разина умер на улице: причина смерти стала известна СМИ (ФОТО)

Сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина неожиданно умер прямо на улице. Трагедия произошла во время свидания, когда 16-летний Александр человек гулял со своей девушкой.

Умер сын Разина: причину смерти 16-летнего Александра раскрыла подруга продюсера

Экс-солист и продюсера группы "Ласковый май" Андрей Разин подтвердил страшную новость о гибели его сына 16-летнего Александра. Об этом он написал в своем Instagram.

"Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля", – написал Разин.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Первой, кто сообщил о трагической новости была певица Наталья Грозовская, нынешняя спутница жизни Андрея Разина.

"Друзья, у нас горе... Умер сын Андрея Разина... Саша Разин... Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души...".

Не скрыла Наталья и причину смерти мальчика. Сердечный приступ. Шел по улице, упал", - написала она.

Публикация от Natalya Grozovskaya (@grozovskayanatalya) Мар 10 2017 в 1:26 PST

Отметим, что 16 лет подростку исполнилось только лишь в январе.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 20 2017 в 8:05 PST

Как стало известно, трагедия произошла во время свидания, когда молодой человек гулял со своей девушкой. На прогулке ему внезапно стало плохо. По данным Лайфа, что девушка Александра, на глаза которой все произошло, позвала на помощь. Люди стали собираться вокруг них. В числе неравнодушных оказался и врач, который в этот момент проезжал мимо.

"Мужчина подошёл, сказал, что он врач, и стал реанимировать лежащего на асфальте парня, — рассказали очевидцы, — Он поддерживал дыхание до приезда скорой помощи".

Бригада медпомощь прибыла на место спутя 16 минут с момента поступления вызова. Как позже выяснилось, у Александра произошла резкая остановка сердца. Всю дорогу медики пытались завести сердце, в больницу его доставили в состоянии клинической смерти.

Однако реанимационные мероприятия оказанные уже в медицинском учреждении оказались безуспешными. Александр Разин скончался, не приходя в сознание.