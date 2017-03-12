Дима Билан болен: ФОТО лысого певца в Instagram наводнило Сеть слухами

Дима Билан удивил свою армию поклонников необычным фото в Инстаграм.

Дима Билан болен: ФОТО лысого певца "взорвало" Instagram

Популярный певец Дима Билан решил шокировать своих поклонников и побрился на лысо. Соответствующие фото он опубликовал в своем Instagram.

На снимке певец находится возле гардероба и выглядит довольно расстроенным. Дима оделся в серые тона и взялся руками за голову. При снимки он никак не прокомментировал, а лишь сопроводил их хэштэгами "жизнь" и "Питер".

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 7:03 PST

Тем временем поклонники удивились такому положению вещей, а некоторые предположили, что Билан проспорил свою шевелюру. Также фанаты как впрочем и всегда разделились на два лагерь: одни написали множество положительных отзывов, другие же не оценили новый образ, так как непривычно видеть своего кумира без волос, ведь яркие причёски всегда радовали их.

"Неожиданно, но Вам идёт!", "Обнуление! Выглядит круто!", "Сексуальный!" - поддержали новый имидж артиста фанаты Билана.

Впрочем, некоторых поклонников певца фото лысого Билана не на шутку встревожило. Многие подписчики после публикации снимка заподозрили, что у Билана проблемы со здоровьем. Кто-то и вовсе предположил, что "новый образ" артиста - ни что иное, как последствия химеотерапии, вызванной тяжелой болезнью.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 2:33 PST

Дима Билан болен, но скандальное ФОТО певца с болезнью не связано

Между тем, музыкальный продюсер артиста Яна Рудковская в связи с ажиотажем вокруг этого события раскрыла секрет, зачем Билан побрился наголо.

"Дима побрился для спецпроекта!" — цитирует "КП" слова Рудковской.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 1:46 PST

Фото Instagram Билана

Напомним, в последнее время внешний вид певца не может не вызывать беспокойства, так как он похудел и в целом выглядит изможденным. Билан устал от плотного съемочного и гастрольного графика, поэтому в настоящее время отдыхает. Однако недавно слухи о болезни артиста подтвердились, и стало ясно, что отдых ему нужен также и для лечения.

Как ранее сообщал Topnews, медики обнаружили в Димы Билана пять позвоночных грыж, что требует немедленного вмешательства врачей.