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Помилованная Путиным Севастиди вышла на свободу

Опубликовано 12.03.17 13:03 Помилованная Путиным Севастиди вышла на свободу

Примечательно, что акт помилования не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда.

Осужденная за госизмену и помилованная президентом России Владимиром Путиным Оксана Севастиди, освобождена из московского следственного изолятора «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Севастиди Евгения Смирнова.

«Мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», — сказал Смирнов.

Он ужшкммт также уточнил, что его подзащитная не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, однако он допускает, что, «возможно, в колонии она и подписала эту бумагу».

Между тем РИА Новости сообщает, что Севастиди, выйдя на свободу,   не стала общаться с журналистами. Единственной ее репликой стал ответ на вопрос о самочувствии. "Чувствую себя хорошо", — сказала она.

Напомним, Севастиди, осужденная за госизмену в форме шпионажа, была помилована 7 марта. Как пояснили в Кремле, глава государства подписал соответствующий указ, руководствуясь принципами гуманности. Изучить дело Севастиди Путин обещал в декабре 2016-го.

Примечательно, что акт помилования не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Согласно статье 85 УК РФ, осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания (его также могут сократить или заменить на более мягкое). Кроме того, актом помилования может быть снята судимость.
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