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Опубликовано видео с места убийства россиянина в Канаде

Опубликовано 12.03.17 11:55 Опубликовано видео с места убийства россиянина в Канаде

Убитый был участником "русского движения в поддержку Донбасса".

В Сети опубликовали видео из канадского города Эдмонтон, на котором видно, как группа полицейских пытаются реанимировать россиянина Виталия Савина, застреленного патрульным, передает Global News.

Сотрудники полиции застрелили 55-летнего россиянина после того, как оно напал на правоохранителя с ножом. Известно, что в Канаде гражданин России работал в строительной компании по договору субподряда. До переезда за границу он был горным инженером.

По официальной информации, полиция получила два ужшкммт телефонных звонка о том, что по улице едет автомобиль, которым, скорее всего, управляет пьяный. В этот район отправили полицейских.

"Они остановили вышеупомянутый автомобиль. Оба – и полисмен, и водитель второго авто, вышли из машин. Произошла конфронтация. Полисмен застрелил мужчину, и тот умер на месте", - говорится в сообщении.

Также, по информации полиции, в машине у Савина был охотничий нож, с которым он бросился на правоохранителей.

Российское издание пишет, что убитый был участником "русского движения в поддержку Донбасса". В канадских СМИ опубликовали фото, где он в майке с медведем, в ушанке и с российским флагом. Кроме того, последней записью Савина в соцсети было: "Россия всех победит!"
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