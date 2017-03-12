Беспорядки в Батуми 2017: более 20 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 12.03.17 10:50
Поводом для митинга и последующих беспорядков в Батуми послужило задержание с применением силы двух водителей.
Беспорядки в Батуми закончились столкновениями с полицией: более 20 человек пострадали
В ходе акции протеста в Батуми пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских, сообщает Лайф со ссылкой на грузинские СМИ. Согласно данным, против протестующих применялся слезоточивый газ и резиновые пули.
Беспорядки в Батуми 2017. ВИДЕО
Как отмечается, столкновения в Батуми были вызваны конфликтом между полицейскими и местными жителями. Сотрудники МВД выписали штрафы нескольким водителям, после чего из-за возникшей потасовки задержали шесть ужшкммт человек.
Однако, действия полиции вызвали протест у горожан. Участники акции протеста перекрыли центральную улицу города, требуя отпустить задержанных. Стихийный митинг вскоре перерос в беспорядки. Демонстранты начали жечь и переворачивать машины, взрывать петарды, строить баррикады и пытаться заблокировать здание городской полиции. Всего против действий полиции выступило около тысячи человек.
Протестующие выступили с требованием отставки нового главы патрульной полиции Малхаза Батиашвили, который, по их словам, несёт ответственность за то, что размер штрафов стал слишком высоким.