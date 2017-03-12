Беспорядки в Батуми 2017: более 20 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Поводом для митинга и последующих беспорядков в Батуми послужило задержание с применением силы двух водителей.

Беспорядки в Батуми закончились столкновениями с полицией: более 20 человек пострадали

В ходе акции протеста в Батуми пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских, сообщает Лайф со ссылкой на грузинские СМИ. Согласно данным, против протестующих применялся слезоточивый газ и резиновые пули.

Беспорядки в Батуми 2017. ВИДЕО

Как отмечается, столкновения в Батуми были вызваны конфликтом между полицейскими и местными жителями. Сотрудники МВД выписали штрафы нескольким водителям, после чего из-за возникшей потасовки задержали шесть ужшкммт человек.

Однако, действия полиции вызвали протест у горожан. Участники акции протеста перекрыли центральную улицу города, требуя отпустить задержанных. Стихийный митинг вскоре перерос в беспорядки. Демонстранты начали жечь и переворачивать машины, взрывать петарды, строить баррикады и пытаться заблокировать здание городской полиции. Всего против действий полиции выступило​ около тысячи человек.

Протестующие выступили с требованием отставки нового главы патрульной полиции Малхаза Батиашвили, который, по их словам, несёт ответственность за то, что размер штрафов стал слишком высоким.

в Батуми столкновения протестующих с полицией pic.twitter.com/9353MPefwv — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 11 марта 2017 г.

В итоге спецназу пришлось разгонять погромщиков резиновым пулями, а затем и слезоточивым газом. 40 человек были задержаны, ряду из них грозит уголовная ответственность.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протеста к спокойствию, несмотря на то что, по его словам, у них могут быть свои причины к таким действиям.