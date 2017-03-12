Биатлон сегодня, супермикст 12.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон: 12 марта 2017 в финском Контиолаххти завершается 8-й этап Кубка мира по биатлону.

12 марта 2017 года в заключительный день 8-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится супермикст - командная гонка, в которой на дистанцию выходят по одному представителю от страны - мужчина и женщина, каждому из которых предстоит пробежать по два этапа по 3,1 км (стрельба стоя и лежа).

Начало гонки в 15:30 мск.

Биатлон, супермикст 12.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию супермикста по ужшкммт биатлону 12 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 15:30 мск.

Биатлон сегодня, супермикст 12.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ 2017, супермикст: перед гонкой 12 марта

От России в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия) выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков.

Последний раз представители сборной России участвовали в супермиксте на Чемпионате Европы-2017. Тогда наши "стреляющие лыжники" в лице Дарьи Виролайнен и Евгения Гараничева завоевали золотые медали.

Вторыми в этой гонке стали норвежцы, а поляки замкнули тройку лидеров.

Отметим, что французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение досрочно завершить сезон и не принимать участия в заключительном этапе Кубка мира в Осло. Причиной такого решения стало скорое рождение ребёнка, которого они ждут с его подругой Элен.

«Ты живёшь всего один раз. Так что нужно уметь делать выбор. И я выбрал вернуться домой, чтобы присутствовать при рождении ребёнка, потому что я чувствую это глубоко внутри», — приводит слова Фуркада L'Équipe.

Напомним, Фуркад досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира, так что последний этап не будет иметь для него никакого значения.

Биатлон, супермикст. Смотреть онлайн ВИДЕО