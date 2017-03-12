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YouTube ВИДЕО: Поклонская спела "Мурку" на шоу "Прожекторперисхилтон"

Опубликовано 12.03.17 10:24 YouTube ВИДЕО: Поклонская спела "Мурку" на шоу "Прожекторперисхилтон"

На Ютуб появилось ВИДЕО, как экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сыграла «Мурку» в эфире Первого канала.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская появилась в очередном выпуске шоу "Прожекторперисхилтон", который вышел в эфир на Первом канале в субботу, 11 марта.

На шоу экс-прокурор Крыма рассказала, какие российские фильмы ей нравятся (в частности, "Жених" и "Елки") и не смогла разгадать очевидный ребус с шифровкой о картине Алексея Учителя "Матильда".

Не обошли юмористы и тему с мироточением бюста Николая II, о котором неделю назад заявила Поклонская.

«На вас все эти вот нападки со стороны ужшкммт какой-то части общества… Мы готовы отбивать все эти нападки, — сказал Сергей Светлаков. — Не важно, бюст мироточил или не мироточил. Вы наша няшенька».

"Мы все поклонники Поклонской", — добавил Александр Цекало.

Под занавес передачи бывший прокурор Крыма исполнила «Мурку» на рояле под гитарный аккомпанемент Ивана Урганта и Александра Цекало.

Примечательно, что таким образом ведущие шоу предположили, что именно так "няша" праздновала свой прошедший День рождения.

Только Поклонская начала играть на рояле, Светлаков сказал в шутку: "Промокашка рад", апеллируя к советскому фильму про бандитов "Место встречи изменить нельзя", в котором, в частности, играла эта песня.

(На видео сценка с «Муркой» начинается с 30.55).

Ютуб ВИДЕО: Поклонская спела "Мурку". "Прожекторперисхилтон", выпуск от 11.03.2017
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