YouTube ВИДЕО: бой чемпионата Дагестана по ММА закончился массовой дракой

Как видно из опубликованного на Ютуб видео, причиной конфликта стало поведение одного из спортсменов.

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане.

Так, по данным клуба ММА «Горец» в «ВКонтакте», поединок проходил между местным борцом Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. После встречи Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил Минеева ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.

В свою очередь зрители выскочили на ринг и устроили драку. Когда ужшкммт инцидент удалось уладить, спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.

Минеев позднее написал на своей странице в Instagram, что поездка была удачной, а драка не повлияла на его позитивное отношение к жителям Дагестана.

Ютуб ВИДЕО: бой чемпионата Дагестана по ММА закончился массовой дракой