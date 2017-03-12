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Биатлон сегодня, КБ 2017, смешанная эстафета, 12.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 12.03.17 00:11 Биатлон сегодня, КБ 2017, смешанная эстафета, 12.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 8 этап 12 марта завершает смешанная эстафета.

В финском Контиолахти подходит к концу восьмой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017 и заключительной гонкой в программе соревнований станет смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км. Начало в 18:15 мск.

Биатлон, смешанная эстафета 12.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию смешанной эстафеты по биатлону 12 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом заезда онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:25 мск.

Биатлон сегодня, смешанная эстафета 12.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон ужшкммт сегодня, КМ, смешанная эстафета: перед гонкой 12 марта 2017

Ранее наши спортсмены в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова участвовали в смешанной эстафете на Чемпионате Европы-2017 в Польше. В той гонке представители сборной России уверенно заняли первое место.

"Серебро" досталось норвежцам, а Украина взяла "бронзу".

Биатлон, смешанная эстафета. Смотреть онлайн ВИДЕО
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