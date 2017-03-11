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Познер и Литвинова извинились перед инвалидом-участником "Минуты славы" Евгением Смирновым (ВИДЕО)

Опубликовано 11.03.17 15:48 Познер и Литвинова извинились перед инвалидом-участником "Минуты славы" Евгением Смирновым (ВИДЕО)

Несмотря на уговоры Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает "Минуту славы".

На съемках последнего выпуска перед финалом шоу "Минута славы" члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер принесли свои извинения танцору-инвалиду Евгению Смирнову.

Объясниться члены жюри решили в начале к программе, которая выйдет вечером 11 марта в эфире Первого канала.

Владимир Познер вышел на сцену и принес извинения за то, что не сумел выразиться так, чтобы «быть верно понятым».

Уговорить участника не покидать проект пыталась ужшкммт и Рената Литвинова, которая выразила свое сожаление по поводу того, что «использовала медицинские термины» применительно к инвалиду, комментируя его номер в предыдущей программе.

Зрители в студии устроили Смирнову овацию.

К слову, случай с подобными извинениями можно назвать беспрецедентным в истории телевидения.

Тем не менее, несмотря на уговоры Владимира Познера, Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает "Минуту славы".

Отметим, что ранее Познер объяснил, почему назвал выступление танцора-инвалида «запрещённым приёмом».

Как ранее сообщал Topnews, в одном из предыдущих выпусков передачи «Минута славы» после выступления танцора Евгения Смирнова, потерявшего ногу в результате аварии Познер проголосовал против дальнейшего участия танцора в проекте, объяснив это тем, что Смирнов использовал «запрещенный прием». А Литвинова, не смотря на то, что проголосовала "за", посоветовала одноногому танцору "пристегнуть вторую ногу" и назвала участника "амутантом", что позже вызвало бурю негативной эмоции в Интернете
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