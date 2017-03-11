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Биатлон, гонка преследования, мужчины, результаты сегодня 11.03.2017: "золото" - у Пфайффера, Шипулин - 10-й (ВИДЕО)

Опубликовано 11.03.17 14:39 Биатлон, гонка преследования, мужчины, результаты сегодня 11.03.2017: "золото" - у Пфайффера, Шипулин - 10-й (ВИДЕО)

11 марта 2017 на Кубке мира по биатлону в финском Контиолахти в мужской гонке преследования победу праздновал немец Арнд Пфайффер. Россияне вновь остались без медалей.

Биатлон КМ 2017, гонка преследования, результаты у мужчин 11 марта 2017: первый - немец Пфайффер, Шипулин - 10-й

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер одержал победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который состоялся 11 марта в финском Контиолахти.

Вторым стал австриец Симон Эдер, а замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, который на заключительном огневом рубеже допустил обидных два промаха и в итоге замкнул первую десятку.

Отметим, что лидер мирового биатлона ужшкммт француз Мартен Фуркад, не смотря на 4(!) промаха, сумел придти к финишу пятым.

Биатлон сегодня 11.03.2017, гонка преследования, мужчины. Смотерть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 30.35,0 (0).

2. Симон Эдер (Австрия) +0,3 (2).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +2,3 (2).

4. Ондржей Моравец (Чехия) +9,8 (2).

5. Мартен Фуркад (Франция) +25,5 (4).

6. Лукас Хофер (Италия) +27,7 (1).

7. Йоханнес Бё (Норвегия) +33,2 (3).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,4 (1).

9. Андрей Расторгуев (Латвия) +38,7 (4).

10. Антон Шипулин (Россия) +50,9 (2).

12. Евгений Гараничев (Россия) +58,3 (2).

19. Матвей Елисеев (Россия) +1.24,8 (2)…

Антон Бабиков (Россия) и Максим Цветков (Россия) — не стартовали.
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