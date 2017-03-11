Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, мужчины, результаты 11.03.2017: "золото" у Пфайффера (ВИДЕО)

11 марта 2017 на Кубке мира в финском Контиолахти состоялся мужской пасьют, в котором победу одержал немец Арнд Пфайффер.

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у мужчин 11 марта 2017: россияне снова без медалей

11 марта на Кубке мира по биатлону в финском Контиолахти в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону 2017 состоялась мужская гонка преследования, где победу праздновал немецкий биатлонист Арнд Пфайффер.

На втором месте австриец Симон Эдер. Замкнул тройку сильнейших норвежский биатлонист Эмиль Хэгле Свендсен.

Лидер российской сборной Антон Шипулин, стартовав с 29-го места, перед заключительным этапом по ходу гонки сумел ужшкммт вплотную приблизиться к лидерам, однако на последнем огневом рубеже допустил обидные два промаха, и в итоге остался без медалей, финишировав 10-м.

Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования 11 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 30.35,0 (0).

2. Симон Эдер (Австрия) +0,3 (2).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +2,3 (2).

4. Ондржей Моравец (Чехия) +9,8 (2).

5. Мартен Фуркад (Франция) +25,5 (4).

6. Лукас Хофер (Италия) +27,7 (1).

7. Йоханнес Бё (Норвегия) +33,2 (3).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,4 (1).

9. Андрей Расторгуев (Латвия) +38,7 (4).

10. Антон Шипулин (Россия) +50,9 (2).

12. Евгений Гараничев (Россия) +58,3 (2).

19. Матвей Елисеев (Россия) +1.24,8 (2)… Антон Бабиков (Россия) и Максим Цветков (Россия) — не стартовали.