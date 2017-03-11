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Биатлон сегодня, пасьют, женщины: результаты сегодня 11.03.2017: "золото" - у Дальмайер (ВИДЕО)

Опубликовано 11.03.17 12:55 Биатлон сегодня, пасьют, женщины: результаты сегодня 11.03.2017: "золото" - у Дальмайер (ВИДЕО)

Биатлон: 11 марта на Кубке мира в Контиолахти 2017 состоялась женская гонка преследования.

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 11 марта 2017: "золото" - у  Лауры Дальмайер, россиянки - без медалей

11 марта 2017 года в финском Контиолахти состоялась женская гонка преследования по биатлону на 10 километров. Победительницей заезда стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Это уже 10-я победа немки в нынешнем сезоне.

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Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Женщины. Гонка преследования на 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (1)…

2. Мари Дорен-Абер (Франция) +16,5 (2)…

3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (1)…

4. Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (3).

5. Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0).

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0).

7. Ирина Варвинец (Украина) +32,6 (0).

8. Селия Эмони (Франция) +38,1 (2).

9. Анаис Шевалье (Франция) +39,0 (0).

10. Габриэла Коукалова (Чехия) +44,8 (2)…

17. Дарья Виролайнен (Россия) +1.19,3 (3)…

19. Ирина Старых (Россия) +1.38,6 (3)…

32. Ирина Услугина (Россия) +2.12,9 (1)…

38. Виктория Сливко (Россия) +2.51,3 (1).

42. Екатерина Шумилова (Россия) +3.21,5 (4).
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