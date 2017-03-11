Биатлон сегодня, пасьют, женщины: результаты сегодня 11.03.2017: "золото" - у Дальмайер (ВИДЕО) Биатлон: 11 марта на Кубке мира в Контиолахти 2017 состоялась женская гонка преследования. Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 11 марта 2017: "золото" - у Лауры Дальмайер, россиянки - без медалей 11 марта 2017 года в финском Контиолахти состоялась женская гонка преследования по биатлону на 10 километров. Победительницей заезда стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Это уже 10-я победа немки в нынешнем сезоне. Серебряную медаль завоевала француженка Мари Дорен-Абер, а замкнула тройку призёров итальянка Лиза Виттоцци. Серебряная медаль в упорной борьбе досталась ..., а "бронзу" завоевала... Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен с двумя промахами финишировала только 17-й. Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 11 марта 2017. Смотреть ужшкммт онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Женщины. Гонка преследования на 10 км 1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (1)… 2. Мари Дорен-Абер (Франция) +16,5 (2)… 3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (1)… 4. Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (3). 5. Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0). 6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0). 7. Ирина Варвинец (Украина) +32,6 (0). 8. Селия Эмони (Франция) +38,1 (2). 9. Анаис Шевалье (Франция) +39,0 (0). 10. Габриэла Коукалова (Чехия) +44,8 (2)… 17. Дарья Виролайнен (Россия) +1.19,3 (3)… 19. Ирина Старых (Россия) +1.38,6 (3)… 32. Ирина Услугина (Россия) +2.12,9 (1)… 38. Виктория Сливко (Россия) +2.51,3 (1). 42. Екатерина Шумилова (Россия) +3.21,5 (4). Твитнуть Другие материалы по этой теме Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на гонку преследования Россиянки выступят в гонке преследования на этапе КМ по биатлону Новости наших партнеров