По словам медиков, 25-летняя Даниэла быстро восстанавливается после долгого пребывания без сознания.

25-летняя жительница Сербии Даниэла Ковачевич пришла в себя после комы, продолжавшейся семь лет. В 2009 году девушка серьезно заболела: сразу после рождения дочери у нее диагностировали заражение крови. Все это время пациентка находилась в одной из немецких клиник, пишет Daily Mail.

Медики отмечают, что Даниэла быстро восстанавливается, несмотря на длительное пребывание в коме.

"Она уже может сидеть, следить за чужими разговорами и держать планшет ужшкммт в руках", — отметил сотрудник больницы.

Фото: соцсети

По словам отца Даниэлы, его дочь все равно ждет продолжительное восстановление.

"Кости сломанной руки срастаются более трех месяцев. Представьте, сколько времени потребуется на то, чтобы оправиться от заболевания Даниэлы", — сказал мужчина.

Добавим, что на лечение девушки требуется как минимум 50 тысяч долларов.

Сейчас родные Ковачевич организовали сбор средств на дальнейшую терапию, так как из-за бюрократических проволочек Фонд медстрахования Сербии не может оплачивать пребывание девушки в немецкой больнице больше трех месяцев.