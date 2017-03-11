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На Украине ветеран АТО дал в нос генералу из-за георгиевской ленты (ВИДЕО)

Опубликовано 11.03.17 12:30 На Украине ветеран АТО дал в нос генералу из-за георгиевской ленты (ВИДЕО)

Советник Порошенко уже отреагировал на произошедшее в соцсетях.

На Украине во время заседания совета при Минобороны ветеран вооруженного конфликта в Донбассе Дмитрий Резниченко ударил в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия.

"Когда речь зашла о георгиевских лентах, то дед стал на амбразуру и начали вопить: "это почётно", "кто дал вам право называть их колорадскими". В результате ветеран разбил Палию (лицо. — ред.)", — приводит Lenta.ru слова очевидца произошедшего - журналиста Романа Синицина.

По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, в произошедшем конфликте наиболее ужшкммт важным является статус, которым обозначил себя Резниченко.

"Для меня самое главное в этой сегодняшней истории то, что Дмитрий Резниченко представился ветераном войны - и тут фиг возразишь. Аргумент, который теперь уже не оспорить - он ветеран войны за независимость Украины", - написал советник Порошенко в Facebook, добавив, что в сложившейся ситуации не нужно делать скидку на возраст.

"Все эти коммунистические "ветераны"... Ветераны чего? Ветераны службы в рядах армии Советского Союза 1949 года рождения? Иии? Это должно быть почетно "по умолчанию"? Нужно уважать старость "по умолчанию"? Вот не поймали бы Чикатило - ему бы сейчас было бы за 80 лет. И надо было бы уважать ветерана-старика "по умолчанию"?" - поинтересовался советник Порошенко.

"Гнойник назрел и перезрел. Теперь он начнет лопаться. Даже такими методами", - отметил он.
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