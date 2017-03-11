"Холостяк", 5 сезон, 1 серия: Илья Глинников откровенно рассказал о проекте (ФОТО, ВИДЕО)

"Холостяк 2017", 5 сезон: в ходе беседы с журналистами актер пожаловался на интеллект девушек, которых ему навязали авторы шоу.

"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников пожаловался на интеллект участниц проекта

11 марта 2017 года в эфир телеканала ТНТ выходит первая серия пятого сезона популярного шоу "Холостяк", героем которого на этот раз станет звезда "Интернов" Илья Глинников. По признанию актера, девушки на проекте произвели на него негативное впечатление, но он все равно был вынужден ходить с ними на свидания.

"Среди выбранных участниц были ужшкммт такие девушки, к которым бы я на пушечный выстрел не подошел. Изначально из лимузина выходят 25 участниц. Затем я выбираю из них 15, которых беру с собой на Шри-Ланку. В основном это был мой выбор. Но некоторых участниц мне навязали, вернее, попросили взять их с собой. Я спрашивал: "Ну зачем она мне нужна? Зачем?! Мне с ней не о чем говорить. Типаж такой - "модель-коктейль", - разоткровенничался Глинников в интервью "Вокрут ТВ".

При этом артист согласился, что общение даже с такими девушками на проекте повлияло на него.

"Оглядываясь сейчас назад, могу сказать, что даже те, кого мне навязали, наверное, преподнесли мне урок", - заявил Илья, признавшись, что некоторые девушки на проекте его откровенно раздражали.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Янв 22 2017 в 2:41 PST

"Есть девушки, которые "папика" себе ищут… А я разве похож на "папика"? Мне надо, чтобы девушка книжки читала. Вряд ли, я думаю, со мной смогла бы быть глупая девушка", - добавил он.

"Холостяк", 5 сезон, 1 серия. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс