Кто поедет на "Евровидение" от России в 2017 году: 11 марта имя участника песенного конкурса от нашей страны еще неизвестно.

Кто поедет от России на "Евровидение 2017" станет известно в ближайшие часы

У России остается последний день для того, чтобы определиться с кандидатом от нашей страны, который поедет на "Евровидение -2017" в столицу Украины.

Как сообщает "Эхо Москвы", к настоящему времени мнения представителей российского шоу-бизнеса на этот счет сильно расходятся. Так, Филипп Киркоров и Иосиф Кобзон предлагают бойкотировать музыкальный конкурс за его "чрезмерную политическую ангажированность", а ужшкммт занявший в прошлом году третье место Сергей Лазарев, наоборот, против бойкотв. Также неоднократно звучали опасения за безопасность российских артистов, которые отправятся на "Евровидение" в Киев, однако организаторы конкурса и украинские общественные активисты всячески отрицают проблемы с безопасностью для граждан России.

Право выбора участника от РФ было предоставлено Первому каналу. Однако он до сих пор не сделал окончательный выбор. Ранее сообщалось, что решение будет озвучено до 13 марта.

Напомним, что международный песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в этом году в Киеве с 9 по 13 мая.

Как писал TopNews, ранее в числе наиболее вероятных кандидатов на поездку в Киев называли победительницу шоу "Голос" на "Первом канале" Дарью Антонюк и занявшего второе место на проекте Александра Панайотова.