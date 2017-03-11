 
TOP 10

1 Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Виталия Чуркина

2 Собчак рассказала, как "Первый канал" не пустил к ней на передачу Евгению Чудновец

3 Во Вьетнаме на премьере нового "Кинг-Конга" загорелась гигантская статуя гориллы (ВИДЕО)

4 СМИ узнали дату старта процедуры Brexit

5 Проезд по участку трассы "Москва-Киев" стал платным до 2109 года

6 Анна Седокова показала в Instagram свой "главный позор в жизни" (ФОТО)

7 Уилл Смит прыгнул на тарзанке с водопада Виктория (ВИДЕО)

8 Джеймс Кэмерон объявил о переносе выхода в прокат продолжения "Аватара"

9 У России остался день для определения участника "Евровидения-2017"

10 ООН: мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года

Новости наших партнеров

"Евровидение 2017", кто поедет от России: кандидат должен быть назван уже завтра

Опубликовано 11.03.17 11:48 "Евровидение 2017", кто поедет от России: кандидат должен быть назван уже завтра

Кто поедет на "Евровидение" от России в 2017 году: 11 марта имя участника песенного конкурса от нашей страны еще неизвестно.

Кто поедет от России на "Евровидение 2017" станет известно в ближайшие часы

У России остается последний день для того, чтобы определиться с кандидатом от нашей страны, который поедет на "Евровидение -2017" в столицу Украины.

Как сообщает "Эхо Москвы", к настоящему времени мнения представителей российского шоу-бизнеса на этот счет сильно расходятся. Так, Филипп Киркоров и Иосиф Кобзон предлагают бойкотировать музыкальный конкурс за его "чрезмерную политическую ангажированность", а ужшкммт занявший в прошлом году третье место Сергей Лазарев, наоборот, против бойкотв. Также неоднократно звучали опасения за безопасность российских артистов, которые отправятся на "Евровидение" в Киев, однако организаторы конкурса и украинские общественные активисты всячески отрицают проблемы с безопасностью для граждан России.

Право выбора участника от РФ было предоставлено Первому каналу. Однако он до сих пор не сделал окончательный выбор. Ранее сообщалось, что решение будет озвучено до 13 марта.

Напомним, что международный песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в этом году в Киеве с 9 по 13 мая.

Как писал TopNews, ранее в числе наиболее вероятных кандидатов на поездку в Киев называли победительницу шоу "Голос" на "Первом канале" Дарью Антонюк и занявшего второе место на проекте Александра Панайотова.
Другие материалы по этой теме

СМИ назвали нового фаворита для поездки на "Евровидение" от России (ВИДЕО)

Депутат Госдумы предложил отправить на Евровидение Кобзона и хор Александрова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга