Анна Седокова показала в Instagram свой "главный позор в жизни" (ФОТО)

Как рассказала в Инстаграм бывшая солистка группы "ВИА Гра", ей до сих пор неловко за платье, которое она надела в 2013 году.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" призналась подписчикам своего Instagram в том, что что ей до сих пор стыдно за платье, которое она надела на премию Муз-ТВ в 2013 году. По словам звезды, на следующий же день после мероприятия модные критики и простые пользователи подвергли ее наряд бурной критике.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 9 2017 в 11:23 PST

ФОТО: "Инстаграм" Анны Седоковой

"Если бы вы только знали как мне было неловко после этого выхода! Мне хотелось провалиться под землю, пропасть и исчезнуть навсегда. Фотографиями в этом платье/простыне пестрил на следующий день весь интернет. "Седокова опозорилась". "Седокова прямо из бани на дорожку"... Миллион мемов на тему и навсегда занесенное мое имя в черный список модных критиков. В тот день я поняла, что самой стильной мне уже не быть никогда", - призналась певица.

Автором наряда стал один из лучших мировых дизайнеров.

"После, он создал одно из лучших платьев Бионсе и сейчас создает, но вот тут у нас все не совпало. И я же советовалась со стилистами. Как вам? Что думаете? Ткань, рассчитанная на темное помещение, белая в мелкие блестки, на дневном свете реально казалась белой простыней, "удачный" макияж, нелепая корона на голове, мускулистые руки, внезапный ветер оголивший мои трусы и возбудивший мои... А об искусно подобранных жутких лабутенах на платформе я просто промолчу", - пожаловалась Седокова.

По ее словам, она никогда не испытывала подобного позора в жизни.

"Так я научилась жить с позором)))) И поверьте, после этого платья мне вот совсем ничего уже не страшно. Даже если про меня напишут, что я переспала с инопланетянином за ротации, все равно хуже этого платья не будет в моей жизни ничего!" - рассказала она.