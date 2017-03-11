Собчак рассказала, как "Первый канал" не пустил к ней на передачу Евгению Чудновец

Эфир на "Дожде" с участием недавно освобожденной воспитательницы из Екатеринбурга был запланирован на 19 часов в пятницу.

Недавно освобожденная воспитательница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец оказалась в центре конфликта между двумя телеканалами: женщина не смогла попасть на программу Ксении Собчак телеканала "Дождь", якобы потому что ее удерживали сотрудники "Первого канала". Однако те, в свою очередь, утверждают, что Чудновец подписала с телеканалом эксклюзивный контракт, запрещающий давать интервью кому-либо другому.

Прямой эфир с участием Чудновец на "Дожде" был запланирован на 19 часов в пятницу, однако юрист ужшкммт женщины Виталина Панькова позвонила на телеканал и сообщила, что редакторы "Первого канала" после съемок ток-шоу "Мужское/женское" насильно удерживали на киностудии саму Чудновец, ее мужа Андрея Мясникова и других участников съемок.

Правозащитница отметила, что сотрудники "Первого канала" угрожали и оскорбляли их.

"Мы костьми ляжем, чтобы вы не попали на эфир "Дождя", — процитировала она журналистам слова их коллег с "первой кнопки".

Также Панькова заявила, что во время съемки шоу редакторы с помощью камер смотрели, как она переписывается с корреспондентом "Дождя", а затем незаметно достали у нее из кармана телефон. После этого участников ток-шоу посадили в машину, которая повезла их в гостиницу "Райкин Плаза".

Ксения Собчак также рассказала об удерживании Чудновец "Первым каналом".

Мою гостью #собчакживьем Чудновец силой((!) удерживают сейчас на первом канале чтобы не пустить ко мне на эфир. Это как вообще😳? — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 10 марта 2017 г.

Эти сведения опровергла шеф-редактор программы Оксана Шульга. По ее словам, Чудновец подписала эксклюзивный контракт с "Первым каналом". Спустя некоторое время источник в редакции программы "Мужское/женское" также подтвердил «Дождю», что Чудновец подписала с программой эксклюзивный контракт, исключающий ее участие в эфире других программ.

"По всей видимости, обещание Собчак было дано до подписания контракта", — сказал источник, добавив, что история с насильственным задержанием была попыткой объяснить свое отсутствие на съемках в других программах.

Позднее сама Чудновец рассказала, что съемки эфира ток-шоу были отложены на полчаса "или даже больше".

"Мы заметили что немножко время тянут, а почему — для меня загадка. И в конце передачи к нам зашли в гримерку и сказали, что мы себя плохо ведем, поругали нас", — пояснила она. Чудновец, добавив, что ее "поругали" за то, что она "отказалась надеть то платье, которое они хотели предложить".

"Посчитали, что я капризная и у меня "корона" выросла. А мою подругу [поругали] за то, что она общалась по телефону во время записи", — объяснила женщина, добавив, что в гримерку зашли сотрудники передачи и "начали скандалить".

"Это были действительно "долгие проводы", как говорится. И я стремилась уже выйти, но с нами разговаривали, общались, и с Андреем отдельно, и со мной", — отметила она.