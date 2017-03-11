Биатлон сегодня, пасьют, мужчины 11.03.2017: смотреть онлайн трансляцию КМ 2017 (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 8 этап: 11 марта 2017 состоится мужской пасьют.

В финском Контиолахти 11 марта 2017 года в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров. Начало в 14:00 мск.

Биатлон, гонка преследования, мужчины 11.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию мужского пасьюта 11 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:50 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины 11.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, гонка преследования, мужчины: перед гонкой 11 марта 2017

По результатам спринтерской гонки лучший из российских ужшкммт биатлонистов - Евгений Гараничев - стартует под 23 номером. Матвей Елисеев уйдет на дистанцию 27-м, Антон Шипулин - 29-м, Антон Бабиков - 38-м, Максим Цветков - 60-м.

Дмитрий Малышко показал в спринте 94-й результат и не попал в пасьют.

Под номером один на старт выйдет француз Мартен Фуркад, завоевавший в спринте свое 13-е "золото" на этапах Кубка мира 2016-2017.

Биатлон, гонка преследованя, мужчины ВИДЕО