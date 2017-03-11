СМИ узнали дату старта процедуры Brexit

Стало известно, когда Тереза Мэй может запустить процесс выхода Великобритании из ЕС.

Британский премьер-министр Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, запустив тем самым процедуру выхода страны из блока уже 14 марта. В этот день она должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. По мнению экспертов, премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

Как сообщает ТАСС, в ужшкммт этот день законопроект о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов. После ратификации билля о Brexit королевой Елизаветой II и обретения статуса закона, правительство Мэй сможет запустить процедуру выхода страны из ЕС.

Однако ряд политологов сомневаются, что Мэй сможет запустить Brexit в ближайшие дни в связи с большим количеством необходимых для этой процедуры условий. Также в этот день пройдут выборы в Нидерландах, и британский премьер вряд ли захочет, чтобы запуск Brexit совпал с ними.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если Тереза Мэй на следующей неделе введет в действие статью 50, то 27 остающихся в ЕС стран проведут чрезвычайный саммит 6 апреля.