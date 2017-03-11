Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

Ранее офис судмедэксперта Нью-Йорка заявил, что не будет официально обнародовать причины кончины российского постпреда при ООН.

Власти Нью-Йорка вопреки обещаниям не оглашать данные о причинах кончины постпреда России при ООН Виталия Чуркина и законодательству США через анонимный источник сообщили прессе, что причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ. Об этом американскому агентству "Ассошиэйтед Пресс" рассказал представитель мэрии города, отказавшийся назвать своё имя из-за того, что он не уполномочен говорить на эту тему публично.

"Представитель России при ООН, состояние ужшкммт которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", — сказано в сообщении агентства, которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

РИА Новости пока не располагают официальными комментариями российской стороны на этот счет.

Как писал TopNews, накануне офис судмедэксперта Нью-Йорка официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права и протокола", что соответствует американскому законодательству и принципам дипломатического иммунитета.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова обратилась с "настоятельной просьбой" к американской стороне доводить всю информацию по данному вопросу по официальным каналам во избежание спекуляций в СМИ.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия.