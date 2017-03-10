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Биатлон сегодня 11.03.2017, гонка преследования, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 10.03.17 23:48 Биатлон сегодня 11.03.2017, гонка преследования, мужчины: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 8 этап: 11 марта 2017 состоится мужской пасьют.

11 марта 2017 года в финском Контиолахти состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров в рамках восьмого этапа Кубка мира 2016-2017.Начало в 14:00 мск.

Биатлон, гонка преследования, мужчины 11.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского пасьюта 11 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:50 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины 11.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, гонка преследования, мужчины: перед гонкой 11 марта 2017 

По итогам спринтерского забега лучший из ужшкммт россиян - Евгений Гараничев уйдет на дистанцию под номером 23. У Матвея Елисеева - 27-й порядковый номер. Лидер российской сборной Антон Шипулин, уже привычно для болельщиков неудачно отстрелявший накануне, на этот раз стартует под номером 29, что впрочем для чемпиона мира в эстафете в Хохфильцене не в новинку.

38-м на дистанцию уйдет Антон Бабиков, и под номером 60 - Максим Цветков.

Единстсвенный из россиян, не попавший в пасьют, стал Дмитрий Малышко, показавший в спринте худший результат в карьере - 94-й.

А первым на старт выйдет снова Мартен Фуркад, завоевавший накануне свою 13 золотую медаль на этапах Кубка мира 2016-2017.

Ранее наши соотечественники участвовали в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане. В том заезде россиянин Антон Шипулин смог завоевать "серебро", уступив лидерство французу Мартену Фуркаду. Австриец Юлиан Эберхард завоевал тогда бронзовую медаль.

Биатлон, гонка преследованя, мужчины ВИДЕО
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