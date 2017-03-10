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Курс доллара на сегодня, 11 марта 2017: доллар устремился к 60 рублям - прогноз экспертов

Опубликовано 10.03.17 23:44 Курс доллара на сегодня, 11 марта 2017: доллар устремился к 60 рублям - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 11 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 11 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня вырос на 75 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 62,74 рубля, курс доллара на 11 марта 2017 поднялся на 38 копеек - до 59,21 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 54,94 копейки и составила 60,80 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Представитель Международного финансового центра Константин Жуковской отмечает, что на ужшкммт рубль продолжает оказывать давление нефть, и любые негативные сигналы с рынка энергоносителей сейчас будут тут же отразатся в цене "черного золота".

Другим негативным для курса рубля является приближение крупных выплат по внешнему долгу. По словам эксперта, в марте на эти цели будет израсходовано более 14 миллиардов долларов, причем валюта будет скупаться на открытом рынке, что станет еще одним поводом для укрепления USD.

Кроме того, в грядущую среду Федрезерв США проведет заседание по денежно-кредитной политике, от которого большинство инвесторов ждет повышения ставки. Такое развитие событий повысит привлекательность доллара на международном валютном рынке и также потянет рубль вниз.

"Мы считаем, что на следующей неделе у пары USDRUB есть все шансы протестировать психологическую отметку в 60 рублей, а EURRUB еще сильнее приблизится к уровню 63 рубля", - прогнозирует Жуковский. Его слова приводит "Российская Газета".
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