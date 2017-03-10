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YouTube "взорвало" ВИДЕО, как дети эксперта чуть не сорвали прямой эфир ВВС

Опубликовано 10.03.17 21:12 YouTube "взорвало" ВИДЕО, как дети эксперта чуть не сорвали прямой эфир ВВС

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как сам эксперт всеми силами попытался сохранить серьёзное выражение лица и еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.

В эфире британского телеканала BBC во время интервью с доцентом Пусанского национального университета и эксперта по Южной Корее Роберта Келли (Robert Kelly) в Skype к нему в комнату ворвались дети и начали шуметь.

Как видно на видео, Келли комментировал ситуацию в Южной Корее после импичмента президента Пак Кын Хе, когда в комнату ворвались двое его маленьких детей и принялись играть возле. При этом эксперт всеми силами попытался сохранить серьёзное ужшкммт выражение лица и еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.  

Однако ситуацию спасла, предположительно, напуганная жена. Она вихрем ворвалась в комнату и увела непрошенных маленьких гостей, после чего вползает в кадр, чтобы закрыть за собой дверь. Сделать это у нее получается с грохотом. Забавный инцидент после публикации быстро стал вирусным. 

YouTube ВИДЕО: дети эксперта чуть не сорвали прямой эфир ВВС
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