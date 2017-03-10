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YouTube ВИДЕО трюков детей-хоккеистов собрало 15 млн просмотров

Опубликовано 10.03.17 20:51 YouTube ВИДЕО трюков детей-хоккеистов собрало 15 млн просмотров

Пользователей поразило Ютуб ВИДЕО, на котором запечатлены хоккейные трюки, выполняемые детьми на льду.

Российский сегмент Интернена буквально взорвало короткое Ютуб ВИДЕО, снятое на тренировке детской хоккейной школы в Екатеринбурге.

В кадре восьмилетние игроки ловко делают рывки и выполняют трюки на огромных скоростях. Юных спортсменов уже прозвали "новыми Овечкиными": по мнению пользователей Сети, команда хоккеистов 2008 года рождения вполне могла бы выйти в плей-офф российской взрослой лиги.

Выложенные на популярном видеохостинге YouTube и в соцсети ролик ужшкммт суммарно набрал уже 15 миллионов просмотров.

Известно, что тренерами детской команды "Автомобилист-2008" являются Александр Антропов и Сергей Немолодышев. При этом на новогоднем турнире "Планета хоккея" в Подмосковье "Автомобилист-2008" завоевал золотые медали, выиграв все матчи с общей разницей забитых шайб 112:7.

YouTube ВИДЕО тренировки детской хоккейной команды "Автомобилист-2008" стало хитом в Сети
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