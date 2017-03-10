Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на ВИДЕО

Тем временем к настоящему моменту количество жертв крушения вертолета в Стамбуле выросло до семи человек. Названы имена погибших.

В сети появилось видео крушения вертолёта в Стамбуле, на борту которого находились четверо россиян. Об этом сообщает RT.

Падение вертолета с россиянам в Стамбуле попало на ВИДЕО

Тем временем к настоящему моменту количество жертв крушения вертолета в Стамбуле выросло до семи человек, передает РБК со ссылкой на CNN Turk.

Также отмечается, что на месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов. Погибшие ужшкммт являются гражданами Турции. Таким образом, в результате крушения погибли все, кто находился на борту вертолета.

Ранее TopNews писал, что вертолет, направлявшийся в турецкий Бозююк, упал в лесополосе рядом с шоссе около 11:20 мск​, через 5–6 минут после взлета из аэропорта имени Ататюрка. Причиной крушения стало столкновение с телебашней, заявило Министерство транспорта, мореходства и связи Турции.

По данным СМИ, на карте маршрута телевизионная башня общей высотой 257 м была обозначена как препятствие. Более того, пилоты часто летали в данной зоне и отлично знали о расположении башни.

По последним данным стали известны имена всех погибших. Их опубликовала компания компания Eczacıbası, которой, якобы, принадлежал разбившийся вертолет. Помимо главы российского подразделения промышленной группы Eczacibasi Салима Озена в катастрофе погибли Алексей Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадраган.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Людмила Чупрова — гендиректор ООО «Мир сантехники» и ООО «Колибри». Она также значится совладельцем ООО «Омега» и ООО «АКВАНА». Совладельцем компаний «Колибри», АКВАНА и «Мира сантехники» также является и Игорь Кочергин. В офисе петербургской компании «Мир сантехники» РБК подтвердили, что Чупрова и Кочергин были на борту разбившегося под Стамбулом вертолета.