 
TOP 10

1 СМИ: нежелающим откладывать себе на пенсию россиянам повысят налоги

2 Опубликовано неизвестное ранее ВИДЕО похорон Сталина

3 В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту: погибли 5 человек (ВИДЕО)

4 В Корее вспыхнули беспорядки из-за импичмента президента: двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

5 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

6 Победителем спринта по биатлону на 8 этапе КМ стал Мартен Фуркад (ВИДЕО)

7 Российские ученые нашли причину развития гипертонии

8 В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

9 "Это жизнь!": Диана Шурыгина ответила на критику в свой адрес (ФОТО)

10 Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга в гостях у каннибалов (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Американские ученые нашли новое доказательство существования инопланетян

Опубликовано 10.03.17 18:19 Американские ученые нашли новое доказательство существования инопланетян

Радиотелескопы фиксируют такое явление в космическом пространстве. Впервые это произошло 10 лет назад.

Явление быстрых радиовсплесков может оказаться доказательством существования инопланетных цивилизаций. Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выдвинули теорию, что быстрые радиовсплески могут иметь инопланетное происхождение. Итоги исследований размещены на официальном сайте организации, пишет "Новый день".

Быстрые радиовсплески – это единичные радиоволны, фиксируемые в космосе радиотелескопами. Длительность радиовсплесков составляет лишь несколько миллисекунд. Такие импульсы могут быть ужшкммт свидетельством работы передатчиков размером с планету, которые передают энергию межзвездным кораблям в отдаленных галактиках, пишет «Популярная механика».

Всплески являются чрезвычайно сильными радиоимпульсами, распространяющимися на огромные расстояния, что ставит под сомнение их природное происхождение. По подсчетам ученых, размер передатчика должен вдвое превышать размер Земли. В качестве примера ученые приводят звезду KIC 8462852, которая постоянно выдает радиовсплески.

Если такой передатчик питается от сияния звезды, ее свет должен падать на планету размером в два раза больше Земли, чтобы генерировать необходимую энергию для импульсов такой мощности. Столь огромная конструкция находится далеко за пределами технологии, даже потенциально способной находиться в распоряжении человечества, но вполне возможна с точки зрения законов физики. Возможно, такая технология используется, чтобы перемещать в межзвездном пространстве миллионы тонн груза и даже пассажиров.

Ученые все же признают, что их работа имеет чисто умозрительный характер, а относительно того, верят ли они в инопланетян, ответили, «наука – это предмет не веры, а доказательства».
Другие материалы по этой теме

Во время ВИДЕО трансляции NASA в космосе появился гигантский корабль

ВИДЕО с "инопланетными" бильярдными трюками собрало за сутки свыше 7 млн просмотров

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга