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Россия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Опубликовано 10.03.17 18:16 Россия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Россия прекратила поставки дизельного топлива на Украину по трубопроводу.

Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены уже в течение месяца в связи с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не осуществляет оформление необходимых документов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в отрасли.

В пресс-службе министерства энергетики РФ агентству заявили, что "у Российской Федерации отсутствуют межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются ужшкммт хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно".

В то же время в ведомстве добавили, что по данным "Транснефти", поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года "в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов".

По информации пресс-службы Минэнерго, нефтепродукты, предназначенные для поставки в направлении Украины, в настоящее время перераспределяются по другим направлениям, в частности, в Приморск и Новороссийск.

В начале сентября 2016 года Россия уже приостанавливала поставки дизтоплива на Украину по трубе, так как "Транснефть" получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) с сообщением об аннулировании ФСТЭК России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов. В середине месяца после получения монополией оформленной должным образом таможенной декларации из ЦЭТ для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины поставки были возобновлены. В сентябре плановый объем поставок на Украину должен был составить 156 тыс. тонн.
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