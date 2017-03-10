Биатлон сегодня, спринт, мужчины, результаты 10.03.2017: победил Фуркад, россияне без медалей (ВИДЕО)

Биатлон: 10 марта на Кубке мира в финском Контиолахти 2017 состоялись мужские спринтерские гонки, в которой очередную победу одержал Мартен Фуркад.

Биатлон, КМ, спринт сегодня, результаты у мужчин 10 марта 2017: "золото" - у Фуркада, россияне остались без медалей

10 марта 2017 года в рамках стартовавшего в финском Контиолахти восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской спринт на 10 километров. Победителем гонки предсказуемо стал французский биатлонист Мартен Фуркад, допустивший один промах.

Вторым стал чех Ондржей Моравец, а замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Среди российских биатлонистов никто не смог дотянуться до медалей в спринтерской гонке. Лучший из ужшкммт россиян - Евгений Гараничев финишировал только 23-м.

Биатлон сегодня, мужчины, спринт 10 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Мужчины. Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1).

2. Ондржей Моравец (Чехия) +0,6 (0).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +12,1 (0).

5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).

6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).

7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).

9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).

10. Михаэль Рёш (Бельгия) +42,3 (0)…

23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)…

27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)…

29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)…

38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)…

57. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2).