Биатлон сегодня, спринт, мужчины, результаты 10.03.2017: победил Фуркад, россияне без медалей (ВИДЕО)
Опубликовано 10.03.17 17:43
Биатлон: 10 марта на Кубке мира в финском Контиолахти 2017 состоялись мужские спринтерские гонки, в которой очередную победу одержал Мартен Фуркад.
Биатлон, КМ, спринт сегодня, результаты у мужчин 10 марта 2017: "золото" - у Фуркада, россияне остались без медалей
10 марта 2017 года в рамках стартовавшего в финском Контиолахти восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской спринт на 10 километров. Победителем гонки предсказуемо стал французский биатлонист Мартен Фуркад, допустивший один промах.
Вторым стал чех Ондржей Моравец, а замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Среди российских биатлонистов никто не смог дотянуться до медалей в спринтерской гонке. Лучший из ужшкммт россиян - Евгений Гараничев финишировал только 23-м.
Биатлон сегодня, мужчины, спринт 10 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия Мужчины. Спринт 10 км