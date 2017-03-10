Дочери четы Клинтов пришлось оправдываться из-за ФОТО блинчиков

Дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси поразила пользователей Интернета фотографией приготовленных ею блинчиков зеленого цвета.
"Дорогой интернет, моей дочери нужно много железа, поэтому мы кладем шпинат во все что можно. Блинчики, может, выглядят не очень, но она их ест (и железо вместе с ними)", — написала Клинтон на следующий день после публикации фото.
Реакция пользователей Twitter не заставила себя ждать. Некоторые, к примеру, сравнили еду на фотографии с расчлененными черепашками-ниндзя.
"Покойтесь с миром, Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело", - пишет ужшкммт пользователь Эдриан Кроуфорд, увидевший на тарелке убитых черепашек-ниндзя.
"Эти штуки росли на стене здания?", - интересуется пользователь под ником Jeauxseph.
"Мой обычный ночной перекус - куча игуан", - комментирует Билл Хэнсток.
"Откуда у вас это фото моей печени?", - удивляется Дэниел Макадамс.
"Когда ты устал притворяться, что твоя семья не инопланетного происхождения", - вносит в обсуждение свою лепту пользователь Wow, great post.
"Поэтому Хиллари и проиграла", - высказывает свое мнение Эшли Фейнберг.