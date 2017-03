Дочери четы Клинтов пришлось оправдываться из-за ФОТО блинчиков

Дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси поразила пользователей Интернета фотографией приготовленных ею блинчиков зеленого цвета.

Spinach pancakes for #NationalPancakeDay (we won't eat them all tonight although Charlotte would if we let her)! pic.twitter.com/9zgWZ0k94W

​"Дорогой интернет, моей дочери нужно много железа, поэтому мы кладем шпинат во все что можно. Блинчики, может, выглядят не очень, но она их ест (и железо вместе с ними)", — написала Клинтон на следующий день после публикации фото.

Реакция пользователей Twitter не заставила себя ждать. Некоторые, к примеру, сравнили еду на фотографии с расчлененными черепашками-ниндзя.

"Покойтесь с миром, Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело", - пишет ужшкммт пользователь Эдриан Кроуфорд, увидевший на тарелке убитых черепашек-ниндзя.

​"Эти штуки росли на стене здания?", - интересуется пользователь под ником Jeauxseph.

"Мой обычный ночной перекус - куча игуан", - комментирует Билл Хэнсток.

"Откуда у вас это фото моей печени?", - удивляется Дэниел Макадамс.

"Когда ты устал притворяться, что твоя семья не инопланетного происхождения", - вносит в обсуждение свою лепту пользователь Wow, great post.

